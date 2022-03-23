В США анонсировали новый пакет санкций против российских политиков и олигархов

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в четверг, 24 марта, будет объявлен новый пакет санкций против России. Об этом он сказал во время своей пресс-конференции.

По словам Салливана, новый пакет ограничительных мер затронет политические фигуры и олигархов. Кроме того, санкции коснутся и ряда российских структур.

В понедельник, 21 марта, Джейк Салливан заявил, что если российская сторона продолжит высылать американских дипломатов из Москвы, это может усложнить работу ведомства. Как подчеркнул представитель дипмиссии, беспокоится он и о безопасности.