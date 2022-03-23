Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в четверг, 24 марта, будет объявлен новый пакет санкций против России. Об этом он сказал во время своей пресс-конференции.
По словам Салливана, новый пакет ограничительных мер затронет политические фигуры и олигархов. Кроме того, санкции коснутся и ряда российских структур.
В понедельник, 21 марта, Джейк Салливан заявил, что если российская сторона продолжит высылать американских дипломатов из Москвы, это может усложнить работу ведомства. Как подчеркнул представитель дипмиссии, беспокоится он и о безопасности.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.