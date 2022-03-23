Мэр Мариуполя Бойченко сбежал из города

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко покинул город, в котором идёт ожесточённые бои между российскими военными и украинскими националистами, сообщило издание "Страна.ua".

"Бойченко покинул город, поскольку там нет связи. Находясь за пределами Мариуполя, он поддерживает контакт с военными и властями", — сообщило издание в Telegram-канале.

В начале марта войска России и ДНР окружили Мариуполь и приступили к зачистке отдельных его районов. В этом городе находится база националистического батальона "Азов"*.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин усомнился в том, что Вооружённым силам России и ДНР удастся взять под контроль Мариуполь в течение ближайших дней, поскольку тысячи боевиков из украинских нацбатальонов закрепились на территории предприятия "Азовсталь".

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.