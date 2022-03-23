Огонь с небес покарал католиков за ненависть к православному воинству

Во время проповеди о событиях на Украине пастор одного из латвийских костелов вопросил Господа, нужно ли прощать российских военнослужащих, умолчав при этом, что они ценою своей жизни спасают мир от нацизма. Последовал незамедлительный ответ — крыша католической церкви оказалась объята пламенем.

Пользователи канала "Телеграм", особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, жаловались на сбои в работе этого мессенджера. Не последнюю роль в этом сыграли хакерские атаки, которые стремились не допустить правду о мистическом случае, который произошел в одном из латвийских костелов.

На сайте Rusonline. org выложен минутный видеоролик, позаимствованный с заблокированного "Телеграма", который наглядно продемонстрировал правоту православного святого воинства.