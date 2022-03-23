В Сербии заявили, что готовы платить за газ рублями

Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич оценил переход на оплату российского газа в рублях. По его мнению, это не приведёт к проблемам с поставками энергоносителя.

Вулетич отметил, что технические сложности могут возникнуть исключительно на первом этапе.

"Рубль, доллар, динар — всё это средства оплаты. Продавец хочет, чтобы его товар оплачивали в его валюте, думаю, что это корректно", — считает глава сербской Газовой ассоциации.

В среду, 23 марта, президент России Владимир Путин заявил о переводе расчётов за поставки газа другим странам в рубли. Напомним, что данное решение укрепило российскую национальную валюту, которая начала расти, в результате чего курс доллара опустился ниже 100 рублей.

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