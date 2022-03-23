В Киеве объявили комендантский час

Мэрия Киева объявила, что в городе будет действовать комендантский час ежедневно с 9 вечера до 8 утра (по московскому времени). Об этом киевская городская администрация написала у себя в Telegram-канале.

Кроме этого, в мэрии напомнили, что общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения также могут работать с 9 утра до 8 вечера.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти запрещают эвакуацию беженцев в Россию и насильно гонят их в западном направлении. Дипломат добавила, что Минобороны каждый день открывает гуманитарные коридоры и организует эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов.