Мэрия Киева объявила, что в городе будет действовать комендантский час ежедневно с 9 вечера до 8 утра (по московскому времени). Об этом киевская городская администрация написала у себя в Telegram-канале.
Кроме этого, в мэрии напомнили, что общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения также могут работать с 9 утра до 8 вечера.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти запрещают эвакуацию беженцев в Россию и насильно гонят их в западном направлении. Дипломат добавила, что Минобороны каждый день открывает гуманитарные коридоры и организует эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов.
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Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.