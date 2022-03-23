Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что граждан США может неприятно удивить, как изменилась внутренняя политика президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Карлсона, лидер страны превратил Украину в однопартийное государство, когда приостановил на время военного положения работу некоторых политических партий и подписал указ о единой информационной политике на телевидении. Последняя мера позволила Зеленскому подчинить себе все средства массовой информации.
"Если все эти подробности кажутся вам шокирующими, если это не тот Зеленский, о котором вы слышали <…>, тогда вы, видимо, ничего не знали об Украине. Зеленский в течение долгого времени добивался полного контроля над страной", — сказал телеведущий в эфире Fox News.
Карлсон призвал американцев отказаться от поддержки несуществующей демократии на Украине и обратить внимание на внутренние проблемы США.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил деятельность 11 "антиукраинских политических партий", в том числе парламентской "Оппозиционной платформы — За жизнь". По словам спикер Госдумы Вячеслава Володина, что решение президента Украины о запрете неугодных партий ведёт к расколу общества.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.