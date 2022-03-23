Американский телеведущий Карлсон уличил Зеленского во лжи и двуличии

Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что граждан США может неприятно удивить, как изменилась внутренняя политика президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Карлсона, лидер страны превратил Украину в однопартийное государство, когда приостановил на время военного положения работу некоторых политических партий и подписал указ о единой информационной политике на телевидении. Последняя мера позволила Зеленскому подчинить себе все средства массовой информации.

"Если все эти подробности кажутся вам шокирующими, если это не тот Зеленский, о котором вы слышали <…>, тогда вы, видимо, ничего не знали об Украине. Зеленский в течение долгого времени добивался полного контроля над страной", — сказал телеведущий в эфире Fox News.

Карлсон призвал американцев отказаться от поддержки несуществующей демократии на Украине и обратить внимание на внутренние проблемы США.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил деятельность 11 "антиукраинских политических партий", в том числе парламентской "Оппозиционной платформы — За жизнь". По словам спикер Госдумы Вячеслава Володина, что решение президента Украины о запрете неугодных партий ведёт к расколу общества.