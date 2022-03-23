Глава ДНР Пушилин не исключил вхождения республик Донбасса в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что в будущем Донецкая и Луганская Народные Республики войдут в состав России.

"Сегодня уже идёт процесс восстановления исторической справедливости — исконно русские земли освобождаются от киевского нацистского режима. Донбасс всегда был, есть и будет русским. Я лично выступаю за его вхождение в состав Российской Федерации. Уверен, это когда-нибудь обязательно произойдёт", — сказал Пушилин в беседе с "Литературной газетой".

По его словам, ряд стран уже готовы признать независимость республик Донбасса, в том числе Венесуэла, Куба, Никарагуа, ЦАР и Сирия.

Ранее Пушилин усомнился в том, что российской армии удастся взять под контроль Мариуполь в течение ближайших дней, поскольку тысячи боевиков из украинских нацбатальонов закрепились на территории предприятия "Азовсталь".