Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что в будущем Донецкая и Луганская Народные Республики войдут в состав России.
"Сегодня уже идёт процесс восстановления исторической справедливости — исконно русские земли освобождаются от киевского нацистского режима. Донбасс всегда был, есть и будет русским. Я лично выступаю за его вхождение в состав Российской Федерации. Уверен, это когда-нибудь обязательно произойдёт", — сказал Пушилин в беседе с "Литературной газетой".
По его словам, ряд стран уже готовы признать независимость республик Донбасса, в том числе Венесуэла, Куба, Никарагуа, ЦАР и Сирия.
Ранее Пушилин усомнился в том, что российской армии удастся взять под контроль Мариуполь в течение ближайших дней, поскольку тысячи боевиков из украинских нацбатальонов закрепились на территории предприятия "Азовсталь".
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