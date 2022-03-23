Министерство обороны Великобритании направило в управление YouTube просьбу об удалении ролика, в котором российский пранкер, выдавший себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, разыграл главу британского ведомства Бена Уоллеса. Об этом пишет ТАСС.
В министерстве обороны Великобритании возложили ответственность за розыгрыш министра на "российское государство" и призвали заблокировать видео, ссылаясь на политику Google и YouTube. В качестве причины для удаления ролика называется "значительный риск национальной безопасности Великобритании".
Кроме того, в британском ведомстве напомнили, что информация о якобы неисправных противотанковых ракетах NLAW, поставляемых Лондоном Киеву, дезинформирует общественность, и распространение подобного фейка "разрушающе воздействует на моральный дух" украинских военных.
17 марта стало известно о розыгрыше министра Бена Уоллеса неизвестным шутником. Спустя десять минут Уоллес что-то заподозрил и завершил беседу. Позже выяснилось, что розыгрыш был проведён известными российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые разместили в своём YouTube-канале разговор с ничего не подозревающим британским министром. Уоллес в ходе разговора подтвердил, что после отправки Киеву 4 тысяч ракет Британия значительно исчерпала "свой собственный арсенал". Помимо этого, британский министр обороны пообещал оказать Украине поддержку в развитии ядерной программы, хотя признал, что Россия этого "точно не одобрит".
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Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.