Британия потребовала у YouTube удалить розыгрыш министра Уоллеса пранкером из РФ

Министерство обороны Великобритании направило в управление YouTube просьбу об удалении ролика, в котором российский пранкер, выдавший себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, разыграл главу британского ведомства Бена Уоллеса. Об этом пишет ТАСС.

В министерстве обороны Великобритании возложили ответственность за розыгрыш министра на "российское государство" и призвали заблокировать видео, ссылаясь на политику Google и YouTube. В качестве причины для удаления ролика называется "значительный риск национальной безопасности Великобритании".

Кроме того, в британском ведомстве напомнили, что информация о якобы неисправных противотанковых ракетах NLAW, поставляемых Лондоном Киеву, дезинформирует общественность, и распространение подобного фейка "разрушающе воздействует на моральный дух" украинских военных.

17 марта стало известно о розыгрыше министра Бена Уоллеса неизвестным шутником. Спустя десять минут Уоллес что-то заподозрил и завершил беседу. Позже выяснилось, что розыгрыш был проведён известными российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые разместили в своём YouTube-канале разговор с ничего не подозревающим британским министром. Уоллес в ходе разговора подтвердил, что после отправки Киеву 4 тысяч ракет Британия значительно исчерпала "свой собственный арсенал". Помимо этого, британский министр обороны пообещал оказать Украине поддержку в развитии ядерной программы, хотя признал, что Россия этого "точно не одобрит".