В конгрессе США назвали спецоперацию России на Украине успешной

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина "пихала медведя", раздражая Москву своей антироссийской риторикой и внешнеполитическими действиями, тогда как Запад поставлял Киеву вооружение.

"Украина только и делала, что пихала медведя, под которым я имею в виду Россию <…> и правда в том, что Украина не может победить в этой ситуации", — сказала Грин в интервью для BKP Politics.

Конгрессвумен возложила ответственность за случившееся на администрацию предыдущего президента США Барака Обамы и нынешнего американского лидера Джо Байдена.

При этом Грин высоко оценила спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине, назвав её "очень успешной, несмотря на то, что говорят по телевизору". Конгрессвумен пояснила, что не испытывает симпатий к президенту РФ Владимиру Путину.

Во вторник, 22 марта председатель комитета по надзору и реформе Конгресса США Кэролин Мэлони призвала запретить деятельность компаний, которые не согласны с американской санкционной политикой в отношении РФ и продолжают работать в России.