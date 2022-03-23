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Автор Елена Федорова

Захарова отреагировала на решение перевести расчёты за газ с Европой в рубли

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позитивно отреагировала на решение президента России Владимира Путина перевести расчёты с Европой за газ в рубли. Она также вспомнила про возможный отъезд из страны бывшего спецпредставителя президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса и не поверила, что "в один день так может подфартить".

Захарова отреагировала на решение перевести расчёты за газ с Европой в рубли

"Вот бы ещё подтвердилась новость о том, что Чубайс оставил Россию. Но как-то не верится, что в один день так может подфартить", — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Чубайс по собственному желанию уволился с поста спецпредставителя президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития. Что касается отъезда из России — это его личное дело, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Путин заявил о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли. Данное решение укрепило российскую национальную валюту, которая начала расти, в результате чего курс доллара опустился ниже 100 рублей. По словам лидера страны, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, и теперь всем в мире понятно, что обязательства в долларах и евро ненадёжны.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша доллар россия евросоюз мария захарова владимир путин анатолий чубайс
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