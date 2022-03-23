Столтенберг назвал Белоруссию "участницей конфликта на Украине"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Белоруссию в "пособничестве вторжения России на Украину", заявив, что члены альянса считают её вовлечённой в украинский конфликт.

"Белоруссия продолжает содействовать нападению на Украину, предоставляет военную инфраструктуру, воздушное пространство. Она уже вовлечена в этот конфликт. Призываем Белоруссию прекратить это содействие", — сказал Столтенберг на пресс-конференции накануне саммита.

Внеочередной саммит НАТО, касающийся происходящего на Украине, состоится в Брюсселе 24 марта. На нём будет присутствовать глава США Джо Байден. Президент Украины Владимир Зеленский обратится к участникам саммита с речью.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала отношения с Россией, а западные страны вводят всё новые антироссийские санкции, которые уже вызвали многочисленные проблемы в мировой экономике.