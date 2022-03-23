Путин и Шольц побеседовали по поводу украинского кризиса

Между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем состоялась беседа, касающаяся ситуации на Украине и переговоров с украинской стороной.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. При обсуждении ситуации вокруг Украины внимание было сконцентрировано на проблематике ведущихся переговоров российских и украинских представителей", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин озвучил Шольцу пункты, являющиеся принципиальными для России в рамках российско-украинских переговоров, а также свои мысли по этому поводу.

"Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций РФ на этих переговорах", — добавили в пресс-службе.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала отношения с Россией, а западные страны вводят всё новые антироссийские санкции, которые уже вызвали многочисленные проблемы в мировой экономике.