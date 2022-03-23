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Автор Светлана Нерадовская

В Китае рассказали, что думают про антироссийские санкции

Мир

В разрешении ситуации на Украине никак не помогут ни антироссийские санкции, ни порицание России. Такое мнение озвучило китайское издание Global Times.

В Китае рассказали, что думают про антироссийские санкции

По мнению китайских журналистов, такая политика относительно России является не только неразумной, но и унижающей в первую очередь сам Запад.

"Вашингтон твердит, что только введение санкций против России и есть правильный шаг. Это лишено здравого смысла и откровенно унижает всю международную политическую практику", — сказано в статье.

В Китае считают, что западные страны могли бы сыграть роль посредников в отношениях Украины и России, однако они вместо этого напрочь отказываются от диалога с Москвой, что едва ли способствует восстановлений между РФ и Западом.

Автор статьи уверен, что создание антироссийской коалиции — это личная цель Вашингтона, который на самом деле совсем не заинтересован в налаживании отношений России и Украины.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала отношения с Россией, а западные страны вводят всё новые антироссийские санкции, которые уже вызвали многочисленные проблемы в мировой экономике.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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