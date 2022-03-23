В Китае рассказали, что думают про антироссийские санкции

В разрешении ситуации на Украине никак не помогут ни антироссийские санкции, ни порицание России. Такое мнение озвучило китайское издание Global Times.

По мнению китайских журналистов, такая политика относительно России является не только неразумной, но и унижающей в первую очередь сам Запад.

"Вашингтон твердит, что только введение санкций против России и есть правильный шаг. Это лишено здравого смысла и откровенно унижает всю международную политическую практику", — сказано в статье.

В Китае считают, что западные страны могли бы сыграть роль посредников в отношениях Украины и России, однако они вместо этого напрочь отказываются от диалога с Москвой, что едва ли способствует восстановлений между РФ и Западом.

Автор статьи уверен, что создание антироссийской коалиции — это личная цель Вашингтона, который на самом деле совсем не заинтересован в налаживании отношений России и Украины.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала отношения с Россией, а западные страны вводят всё новые антироссийские санкции, которые уже вызвали многочисленные проблемы в мировой экономике.