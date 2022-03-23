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Автор Владимир Васютченко

Экономист объяснил слова канцлера ФРГ об "обратном эффекте" санкций против РФ

Мир

Германия вынуждена учитывать последствия антироссийских санкций, поскольку они подрывают её экономику, разъяснил Pravda.Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко в связи с заявлением канцлера ФРГ Олафа Шольца об "обратном эффекте" при введении ограничительных мер против РФ.

Экономист объяснил слова канцлера ФРГ об "обратном эффекте" санкций против РФ

"Германия — ведь ядро Евросоюза, ведущая страна Евросоюза. Но для того, чтобы это понимать, Германия производит 21,3% всего от ВВП Евросоюза. Поэтому, конечно, для Германии любые осложнения подрывают её экономику и создают трудности, в целом, для Евросоюза", — заявил экономист.

Он пояснил, что экономика ФРГ является экспортоориентированной. Германии нужно, чтобы её товары могли конкурировать на международном рынке. При этом заметную часть стоимости этих товаров составляет цена энергии, в том числе газа, который ФРГ поставляет РФ.

"Поэтому Олаф Шольц призывает к тому, чтобы учитывать обратный эффект", — сказал Оленченко.

Ранее канцлер Германии заявил, что вводимые Западом антироссийские санкции имеют "обратный эффект". По словам Шольца, этот эффект нужно учитывать, чтобы ФРГ и другие страны ЕС, зависящие от поставок энергоносителей из РФ, могли выстоять в "противостоянии" с ней.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия олаф шольц владимир оленченко
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