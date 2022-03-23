Германия вынуждена учитывать последствия антироссийских санкций, поскольку они подрывают её экономику, разъяснил Pravda.Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко в связи с заявлением канцлера ФРГ Олафа Шольца об "обратном эффекте" при введении ограничительных мер против РФ.
"Германия — ведь ядро Евросоюза, ведущая страна Евросоюза. Но для того, чтобы это понимать, Германия производит 21,3% всего от ВВП Евросоюза. Поэтому, конечно, для Германии любые осложнения подрывают её экономику и создают трудности, в целом, для Евросоюза", — заявил экономист.
Он пояснил, что экономика ФРГ является экспортоориентированной. Германии нужно, чтобы её товары могли конкурировать на международном рынке. При этом заметную часть стоимости этих товаров составляет цена энергии, в том числе газа, который ФРГ поставляет РФ.
"Поэтому Олаф Шольц призывает к тому, чтобы учитывать обратный эффект", — сказал Оленченко.
Ранее канцлер Германии заявил, что вводимые Западом антироссийские санкции имеют "обратный эффект". По словам Шольца, этот эффект нужно учитывать, чтобы ФРГ и другие страны ЕС, зависящие от поставок энергоносителей из РФ, могли выстоять в "противостоянии" с ней.
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