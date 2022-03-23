Кадыров предложил Зеленскому работу в Чечне: придётся же подрабатывать

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил работу президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, лидер Незалежной после завершения спецоперации станет бывшим президентом, а значит ему потребуется подработка.

Лидер Чечни написал об этом в своём Telegram-канале, где разместил видео, в котором чеченский боец Аюб Симбаригов выступил с просьбой дать Зеленскому работу.

"После окончания боевой операции бывшему президенту Украины придётся где-то подрабатывать, и Аюб просит дать ему шанс выступать в составе Сборной Чеченской Республики Клуба весёлых и находчивых", — написал он.

Глава республики заявил, что готов предоставить Зеленскому такую возможность, как только он ответит на призыв прекратить сопротивление и сядет за стол мирных переговоров. Однако он сделал акцент на том, что предложение действует только сейчас.

Ранее Кадыров заявил, что для "нациков и бандеровцев" подготовлен сюрприз, от которого им "снесёт головы".

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.