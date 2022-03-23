Минск отреагировал на шпионский скандал и сократил число украинских дипломатов

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск предложил некоторым украинским дипломатам уехать из страны. Также представитель ведомства сообщил о закрытии генконсульства Украины в Бресте.

По словам Глаза, в Белоруссии утвердили формат "1+4", то есть один украинский посол и четыре сотрудника. Такое решение белорусские власти приняли из-за враждебного поведения Киева, которое отрицательно повлияло на межгосударственные отношения, объяснил политик. Вместе с этим пострадали бизнес-контакты и другие связи, подчеркнул пресс-секретарь министерства. Ещё Глаз указал на вмешательство украинских чиновников во внутренние дела Белоруссии.

"В полном соответствии со ст. 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях Республикой Беларусь принято решение о сокращении количества украинских дипломатов на своей территории", — заключил пресс-секретарь МИД Белоруссии, передаёт БЕЛТА.

Ранее в эфире телеканала "Россия-24" рассказали о поимке украинских шпионов-дипломатов. Выяснилось, что половина сотрудников в Белоруссии передавала Киеву секретные сведения о военных объектах, вербовала информаторов.