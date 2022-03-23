Песков: в случае высылки российских дипломатов из Польши последует ответ РФ

В случае высылки из Польши российских дипломатов этот шаг не останется без ответа со стороны Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле обратили внимание на сообщения СМИ о предполагаемой высылке нескольких десятков российских дипломатов из Польши.

"Если эти сообщения соответствуют действительности, то это продолжение свободного падения, что называется, по всем направлениям наших отношений… Разумеется, без ответа такие действия не останутся", — заявил Песков.

Ранее стало известно о намерении польских властей выслать из страны 45 сотрудников российской дипмиссии.

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, Агентством внутренней безопасности страны подготовлен список представителей российских дипломатических кругов, которые якобы работают на разведку РФ. Спецслужбы Польши потребовали высылки этих дипломатов. В связи с этим 23 марта в МИД Польши был вызван российский посол в Варшаве Сергей Андреев.