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Автор Юлия Миленина

Песков назвал опасной идею ввести миротворцев НАТО на Украину

Мир

Ввод миротворцев Североатлантического альянса на территорию Украины стал бы опасным и опрометчивым решением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков назвал опасной идею ввести миротворцев НАТО на Украину

По его словам, соприкосновение Вооружённых сил РФ с отрядами НАТО может привести к самым страшным последствиям, которые в дальнейшем будет тяжело исправить.

"Это было бы весьма опрометчивым и опасным решением. Сейчас на Украине проводится специальная военная операция. Любое соприкосновение военных РФ с военными из НАТО может привести к труднопоправимым последствиям", — отметил Песков на встрече с журналистами.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил ввести военную миссию НАТО на Украину на фоне продолжающейся российской спецоперации.

Позже представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт сообщил, что отправка любых сил Североатлантического альянса на украинские земли должна быть "красной линией".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато дмитрий песков
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