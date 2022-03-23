Зеленский заявил о бесполезности Совбеза ООН в решении украинского вопроса

Лидер Украины Владимир Зеленский обвинил международные организации, в частности, Совбез ООН, в бесполезности в плане преодоления украинского конфликта.

"Вы видите, что международные институты не сработали. И даже ООН, и Совет Безопасности — что они могут? Они требуют реформирования. Эти организации требуют инъекции честности, чтобы стать действующими, действительно решать и действительно влиять, а не только обговаривать", — сказал Зеленский, выступая перед депутатами парламента Японии.

23 марта в Совбезе ООН планируется провести голосование, касающееся проекта резолюции спецоперации России на Украине, которая подразумевает прекращение огня для того, чтобы вывести мирное население из зоны конфликта.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Удары российские войска наносят исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины, мирному населению с их стороны ничего не угрожает.