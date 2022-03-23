Теперь разговорами не отделаться: Лавров напомнил о "красных линиях"

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия много лет говорит о "красных линиях", по его словам, сейчас настал тот момент, когда уже просто разговорами не отделаться.

"Западные страны стремятся сыграть посредническую роль — мы не против, но у нас есть абсолютно чёткие красные линии, о которых мы говорим многие годы. Сейчас уже разговорами не отделаться", — высказался он, выступая перед студентами и преподавательским составом МГИМО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как Запад может одним звонком остановить бои на Украине. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский уже давно не управляет своей страной самостоятельно, и все действия, которые он предпринимает сейчас, продиктованы американским лидером Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.