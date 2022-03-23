Лавров предостерёг НАТО: "Столкновение не должно состояться"

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в случае отправки миротворческих сил военно-политического блока НАТО на Украину начнётся вооружённый конфликт между альянсом и Москвой. Таким образом министр прокомментировал предложение Варшавы ввести в зону боевых действий солдат организации.

"Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооружённых сил, которого все не то, что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе", — подчеркнул политик в ходе выступления в МГИМО, трансляцию мероприятия можно посмотреть на телеканале "Россия-24".

Во время встречи со студентами и педагогами Лавров также предупредил, что Запад намерен возродить однополярный мир. Европейские и американские лидеры хотят сдержать не только Россию, но и любого конкурента, например, Китай, сказал министр.