Лавров обвинил Запад в желании установить "новый миропорядок"

Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается возродить однополярный мир. По мнению министра, Штаты и Европа намерены сдерживать всех конкурентов.

"Сейчас вот Россия, Китай объявлен следующим, или параллельно всё это будет происходить. И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира", — объяснил политик во время встречи со студентами и преподавателями МГИМО, выступление Лаврова транслируют в эфире телеканала "Россия-24".

Как подчеркнул глава МИД РФ, происходящие в наше время процессы глобальнее, чем конфликт на Украине. В данный момент пытаются сформировать "новый миропорядок", отметил министр.

Ранее Лавров объяснил, почему российско-украинские переговоры можно назвать тяжёлыми. По информации дипломата, Киев постоянно меняет свои позиции.