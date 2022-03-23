Лавров рассказал, почему переговоры России и Украины идут тяжело

Причина тяжёлых российско-украинских переговоров заключается в том, что Киев регулярно заявляет об изменениях в своих позициях, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул во время выступления в МГИМО: коллективный Запад пытается стать посредником в ходе диалога. Дипломат напомнил, что поставки иностранного оружия на территорию Украины не прекращаются.

"Запад хочет долго держать РФ в состоянии боевых действий, продолжает накачивать Украину техникой, однако у Москвы имеются чёткие красные линии", — отметил Лавров.

Министр также добавил, что у России есть документы, которые свидетельствуют о том, что ВСУ действительно готовили нападение на республики Донбасса. По его словам, незадолго до начала российской спецоперации по демилитаризации Украины Киев сконцентрировал на линии соприкосновения свыше 100 тысяч силовиков, приказав усилить обстрелы.

Ранее Лавров заявлял, что в переговорном процессе между Россией и Украиной есть надежда на компромисс.

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