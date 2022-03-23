В Минобороны РФ заявили об уничтожении за сутки 97 объектов ВСУ

Около сотни украинских военных объектов уничтожено российской авиацией и ракетными войсками за последние сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками за сутки поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины", — заявил на брифинге официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, в частности, удалось уничтожить две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину ракетного комплекса "Точка-У", выявленные в промзоне на окраине Киева, а также шесть ЗРК "Бук-М1", один С-300. Также были нанесены удары по 10 командным пунктам ВСУ и трём станциям артиллерийской разведки.

Как сообщил представитель Минобороны, российские военные за сутки сбили в воздухе украинский Су-24 в районе города Изюм, а также 16 беспилотников, в том числе три "Байрактара".

По словам Конашенкова, российские вертолёты Ка-52 и Ми-28н минувшей ночью уничтожили восемь танков, пять БМП и БТР, девять машин ВСУ, а также три дота, семь артиллерийских орудий и миномётов.