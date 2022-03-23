Российская армия проведёт Парад Победы-2022 в Киеве

Киев уже в этом году увидит российскую армию на Параде Победы, пообещал министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов. Торжественное мероприятие ознаменует успех российских войск "над коварным врагом". Он заявил об этом во время визита в расположение чеченских бойцов.

Об этом визите в своём Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, Алханов подчеркнул, что "успехи российских войск на всех фронтах Украины и ощутимый вклад представителей силовых ведомств ЧР в победу над коварным врагом" приведут к результату — военному параду в Киеве.

Как утверждает Кадыров, в мероприятии "примут участие и чеченские бойцы на нашей специальной технике".

Ещё несколько лет назад накануне 9 мая в центре Киева проходил "парад вышиванок", марш в честь дивизии СС "Галичина". Украинские националисты специально ставили его в преддверии 9 мая, чтобы почтить память "истинных героев Украины" и вспомнить их "подвиги".

При этом на счету дивизии — тысячи убитых русских, евреев, поляков, украинцев. Десятки сожжённых поселений. Начальник штаба соединения писал об этом в своих мемуарах, как об отдельных "досадных инцидентах" в отношении гражданских.

Напомним, что и 9 мая 2014 года для жителей Мариуполя запомнился отнюдь не празднованием Дня Победы. В тот день украинские власти устроили провокацию в здании городского ГУВД.

Перестрелка в ГУВД стала поводом для ввода бронетехники в город. Причём, что особо цинично — в светлый День Победы. Траки киевских боевых машин прогрохотали по асфальту центральных улиц города в тот момент, когда жители возлагали цветы к памятникам погибшим в той самой страшной войне.

Именно поэтому с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский президент Владимир Путин в обращении к гражданам объяснял, что она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной.

Об этой спецоперации высказался и председатель Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Владимир Гаврилюк.

По его словам, "давно пора было прийти на помощь жителям ДНР и ЛНР".

"Думаю, что в этом году 9 мая в Киеве парад в честь Дня Победы будет совместным. В нём примут участие военнослужащие и России, и Украины. С этого и пойдёт новый этап сохранения исторической памяти", — добавил ветеран.

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