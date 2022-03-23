Согласно заявлению польской радиостанции, сотрудники одного из варшавских ЗАГСов связаны с "российской разведкой".
"Сотрудник одного из варшавских управлений гражданского состояния был задержан за деятельность в пользу российской разведки. Он копировал и передавал русским ценные документы, касающиеся поляков и проживающих в нашей стране иностранцев", — сообщили на польском радио RMF FM.
Против подозреваемого в сотрудничестве с "российской разведкой" уже выдвинуто обвинение в шпионаже Национальной прокуратурой и Агентством внутренней безопасности.
На радио отметили, что сотрудник ЗАГСа в Варшаве был ценным кадром для "российской разведки".
"Он поддерживал очень активные контакты с российскими офицерами, и следователи полагают, что материалы, которые он им передавал, были оперативно ценными", — заключил польский информатор.
В последнее время на Западе отмечается всплеск русофобии, притесняются и ущемляются права всех, кто так или иначе связан с Россией.
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