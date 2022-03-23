Минобороны РФ заявило об уничтожении крупного арсенала ВСУ под Ровно

Крупный арсенал ВСУ уничтожен ударом высокоточного оружия в районе города Ровно. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно", — заявил в ходе брифинга официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, в уничтоженном арсенале находились оружие и военная техника, переданные Украине западными странами.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 22 марта ударами высокоточного оружия складов ВСУ с горючим в Лисичанске и Краматорске, а также с оружием и боеприпасами в Дружковке, Надеждинке и Новоалександровке.