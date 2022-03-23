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Автор Екатерина Широкова

Axios: США могут заблокировать золотые резервы РФ на сумму $132 млрд

Мир

Американские сенаторы рассматривают возможность внесения законопроекта по блокировке золотых резервов России на сумму около $132 млрд. Согласно сообщению, данный вопрос вынесут на обсуждение с Минфином США.

Axios: США могут заблокировать золотые резервы РФ на сумму 2 млрд

Законопроект о применении санкций за операции с золотом российского Центрального банка сенат подготовил ещё в начале марта. Но часть золотого резерва, которая осталась доступной, используется для поддержания курса рубля, считают в американском ведомстве.

"Золото составляет четверть их резервов, и мы не хотим, чтобы они могли монетизировать золото и подорвать эффект санкций", — пояснил источник в сенате изданию Axios. — Законодательство будет применять вторичные санкции к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из активов российского Центрального банка".

Когда конкретно планируют вынести документ на обсуждение, источники издания не сообщили.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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