Американские сенаторы рассматривают возможность внесения законопроекта по блокировке золотых резервов России на сумму около $132 млрд. Согласно сообщению, данный вопрос вынесут на обсуждение с Минфином США.
Законопроект о применении санкций за операции с золотом российского Центрального банка сенат подготовил ещё в начале марта. Но часть золотого резерва, которая осталась доступной, используется для поддержания курса рубля, считают в американском ведомстве.
"Золото составляет четверть их резервов, и мы не хотим, чтобы они могли монетизировать золото и подорвать эффект санкций", — пояснил источник в сенате изданию Axios. — Законодательство будет применять вторичные санкции к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из активов российского Центрального банка".
Когда конкретно планируют вынести документ на обсуждение, источники издания не сообщили.
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