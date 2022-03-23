В Минобороны объяснили, что является главной мишенью националистов Украины

Согласно заявлению Минобороны РФ, территориальная оборона Украины в основном старается наносить удары по колоннам обеспечения российских Вооружённых сил.

"Важные задачи выполняют водители автомобильной техники, которые в составе колонн осуществляют снабжение войск всем необходимым — боеприпасами, горюче-смазочными материалами, продовольствием. Зачастую именно колонны снабжения становятся мишенью для атак подразделений так называемой территориальной обороны украинских националистов. Об этом свидетельствуют повреждения — пулевые и осколочные отверстия, превращающие кабины транспортных "Уралов" и "Камазов" буквально в решето", — рассказали представители Минобороны.

По словам российских военных, в этой связи тяжелее всего порой приходится водителям, которые нередко оказываются под ударом и на которых буквально "охотятся" ВСУ.

"Основная охота проходит на водителей тралов, водителей-механиков танков и на обеспечение. Нас хотят отрезать от обеспечения. Это бензовозы, подвоз воды и боеприпасов", — приводят в Минобороны слова одного их военных техников.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.