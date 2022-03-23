Власти ЮФО обещают восстановить сообщение Крыма с югом Украины

Транспортное сообщение Крыма с южными регионами Украины может быть восстановлено в скором времени, считает замполпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.

"Можно с уверенностью сказать, что между Крымом и освобождённой от националистов Херсонской областью уже в ближайшее время полностью восстановятся все транспортные и железнодорожные магистрали", — заявил чиновник РИА Новости.

Замполпреда выразил также уверенность в восстановлении в недалёкой перспективе транзита из Крыма через Херсонскую область в направлении Одессы.

Степанов заявил также, что взятие российскими военными под контроль участка трассы от Крыма до Мариуполя позволит надёжно связать полуостров с Донбассом.

По мнению замполпреда, в итоге Крым может стать транзитной территорией между Кавказом и портами Северного Причерноморья.

Степанов напомнил, что до 2014 года Крым связывали с остальной Украиной железнодорожные и автомобильные пути, которые проходили по перешейку на севере полуострова. Однако в 2015 году властями Украины был введён запрет на железнодорожные перевозки в Крым.