Транспортное сообщение Крыма с южными регионами Украины может быть восстановлено в скором времени, считает замполпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.
"Можно с уверенностью сказать, что между Крымом и освобождённой от националистов Херсонской областью уже в ближайшее время полностью восстановятся все транспортные и железнодорожные магистрали", — заявил чиновник РИА Новости.
Замполпреда выразил также уверенность в восстановлении в недалёкой перспективе транзита из Крыма через Херсонскую область в направлении Одессы.
Степанов заявил также, что взятие российскими военными под контроль участка трассы от Крыма до Мариуполя позволит надёжно связать полуостров с Донбассом.
По мнению замполпреда, в итоге Крым может стать транзитной территорией между Кавказом и портами Северного Причерноморья.
Степанов напомнил, что до 2014 года Крым связывали с остальной Украиной железнодорожные и автомобильные пути, которые проходили по перешейку на севере полуострова. Однако в 2015 году властями Украины был введён запрет на железнодорожные перевозки в Крым.
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