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Автор Владимир Васютченко

Минобороны РФ заявило об уничтожении складов ВСУ в пяти населённых пунктах

Мир

Ряд складов ВСУ уничтожен российскими военными с применением высокоточного оружия. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"22 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по военным объектам Украины", — говорится в сообщении Telegram-канала российского военного ведомства.

По информации Минобороны, в результате ударов уничтожены склады ГСМ ВСУ в Лисичанске и Краматорске. Также были нанесены удары по складам с вооружением и боеприпасами в Дружковке, Надеждинке и Новоалександровке.

Сообщается также, что российская авиация уничтожила 83 украинских военных объекта, в том числе четыре командных пункта, три склада с оружием и боеприпасами, четыре ЗРК. Кроме того, были нанесены удары по 68 местам скопления боевой техники.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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