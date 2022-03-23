"Слугу народа" россияне не увидят: Netflix удалила своё приложение для РФ

Американский стриминговый сервис Netflix удалил своё приложение из онлайн-магазинов App Store и Google Play для России. Платформа больше недоступна для пользователя с выставленной локализацией.

При вводе в поисковом запросе сервисов оплаты, приложение больше не обнаруживается. Как дело обстоит с обходом блокировок через VPN для киноманов из России, пока неизвестно, пишет "Лайф".

В начале марта в Netflix сообщали, что приостановят свою работу в России. Однако в компании заверили, что те пользователи, которые произвели оплату до назначенной даты, смогут иметь доступ к онлайн-кинотеатрам до конца расчётного периода.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что американские граждане обратились к киногиганту с просьбой запустить показ сериала "Слуга народа" с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.