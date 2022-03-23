Володин заявил о наступившем в США хаосе: "Закон для них не писан"

В США сегодня точно наступил хаос, ведь американские политики регулярно выступают с противоречащими друг другу заявлениями. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил в своём Telegram-канале, что для США "закон не писан", поэтому государственные деятели из Штатов не стесняются своих сумбурных высказываний.

"Кто-то посмеётся, что разговор о "загнивающем Западе" в нашей стране ведётся давно. Но сегодня хаос в США точно наступил", — считает Володин.

Российский политик напомнил: недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что власти страны не просили руководителей американских корпораций покидать рынок РФ. Однако, по его словам, через несколько часов в Конгрессе США предложили запретить правительству вести дела с организациями, которые, игнорируя санкции, продолжили свою работу на территории России.

Володин убеждён: всё это говорит о двойных стандартах Вашингтона.