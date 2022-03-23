В Греции протестуют против "развязного" поведения солдат НАТО: "Пьют и грубят"

В Греции вспыхнули акции массовых протестов из-за поведения солдат НАТО. Сотни жителей острова Крит вышли на митинг с требованием убрать их из страны.

Согласно информации, триггером для такой реакции греков стал инцидент с девочкой-подростком. Нетрезвые военные ввалились в номер отеля и напугали 14-летнюю школьницу, которая была в душе.

По словам родителей девочки, вели себя американцы развязно — прямо в ботинках завалились на кровать, грубили прибывшей на место полиции, передаёт РЕН ТВ.

Впрочем, это не первый инцидент с военными НАТО. В сентябре прошлого года массовые жалобы на поведение солдат поступали из Риги, где проходили учения. Там нетрезвый военный пугал из-за угла людей автоматом.