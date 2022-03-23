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Автор Юлия Миленина

В Госдуме назвали две причины, мешающие Зеленскому принять решение по Крыму

Мир

Две причины мешают президенту Украины Владимиру Зеленскому принять окончательное решение по Крыму и республикам Донбасса, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

В Госдуме назвали две причины, мешающие Зеленскому принять решение по Крыму

По его словам, трусость и зависимость от США заставляют украинского лидера затягивать с признанием российского статуса Крыма и независимости ЛДНР. Он также отметил в беседе с РИА Новости, что сейчас политикам из РФ не о чем разговаривать с Зеленским, ведь с его стороны нет каких-либо встречных действий, способствующих прекращению "кровопролития" на Украине.

"Центр принятия решений находится в США. Трусость и зависимость — две причины, которые мешают Зеленскому самостоятельно принять ответственное политическое решение", — подчеркнул парламентарий.

Ранее Зеленский сообщил о своей готовности обсуждать с главой РФ Владимиром Путиным вопросы, связанные с Крымом, ЛНР и ДНР. Однако он уточнил, что на первой встрече вряд ли удастся достичь конкретных договорённостей.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша госдума владимир зеленский
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