В Госдуме назвали две причины, мешающие Зеленскому принять решение по Крыму

Две причины мешают президенту Украины Владимиру Зеленскому принять окончательное решение по Крыму и республикам Донбасса, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, трусость и зависимость от США заставляют украинского лидера затягивать с признанием российского статуса Крыма и независимости ЛДНР. Он также отметил в беседе с РИА Новости, что сейчас политикам из РФ не о чем разговаривать с Зеленским, ведь с его стороны нет каких-либо встречных действий, способствующих прекращению "кровопролития" на Украине.

"Центр принятия решений находится в США. Трусость и зависимость — две причины, которые мешают Зеленскому самостоятельно принять ответственное политическое решение", — подчеркнул парламентарий.

Ранее Зеленский сообщил о своей готовности обсуждать с главой РФ Владимиром Путиным вопросы, связанные с Крымом, ЛНР и ДНР. Однако он уточнил, что на первой встрече вряд ли удастся достичь конкретных договорённостей.