Японский профессор: НАТО и США могли предотвратить конфликт на Украине

США и НАТО могли предотвратить вспыхнувший конфликт на Украине, если бы прислушались к требованиям России по гарантиям безопасности, заявил президент Института мира при университете Хиросимы Мотофуми Асаи.

По его словам, Украине нужно было позволить остаться стратегической буферной зоной.

"Российско-украинский конфликт можно было бы избежать, если бы США и НАТО приняли предложения России по безопасности", — заявил Асаи в ходе онлайн-семинара аналитического центра "Тайхэ", посвящённого вопросу влияния российско-украинского конфликта на ситуацию в Восточной Азии".

А профессор института современных международных отношений при университете Цинхуа из Пекина Лю Цзянъюн подчеркнул, что по большей части Украина стала заложником стратегической политики США и НАТО, пишет РИА Новости.

"Украина в этом конфликте не шахматист, а пешка или "брошенная пешка", — заявил Лю Цзянъюн.

По его словам, в данной ситуации странам Восточной Азии стоит отказаться от привычного "геостратегического мышления" и "политики силы".