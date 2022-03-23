Украинские военные пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях

Украинские военные разными способами пытаются выйти из окружённого Мариуполя. Некоторые из них надевают женскую одежду.

Командир батальона сил Донецкой народной республики Олег Кокарев рассказал, что одного из украинских силовиков задержали в шубе, платье и женских туфлях. По его словам, мужчина предпринимал все усилия, чтобы раствориться в потоке мирных жителей и выйти из города, однако вызвал подозрения у бойцов ДНР.

"Клялся, что он мирный, что здесь живёт. По нему видно, это боевик", — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Он также добавил, что это не первый случай, когда украинские силовики переодеваются в женщин для выхода из окружённых населённых пунктов.

Командир подчеркнул: всех задержанных мужчин военнослужащие ДНР предварительно опрашивают, а затем отправляют в "нужные инстанции" для дальнейшей проверки.