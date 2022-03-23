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Автор Юлия Миленина

Украинские военные пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях

Мир

Украинские военные разными способами пытаются выйти из окружённого Мариуполя. Некоторые из них надевают женскую одежду.

Украинские военные пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях

Командир батальона сил Донецкой народной республики Олег Кокарев рассказал, что одного из украинских силовиков задержали в шубе, платье и женских туфлях. По его словам, мужчина предпринимал все усилия, чтобы раствориться в потоке мирных жителей и выйти из города, однако вызвал подозрения у бойцов ДНР.

"Клялся, что он мирный, что здесь живёт. По нему видно, это боевик", — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Он также добавил, что это не первый случай, когда украинские силовики переодеваются в женщин для выхода из окружённых населённых пунктов.

Командир подчеркнул: всех задержанных мужчин военнослужащие ДНР предварительно опрашивают, а затем отправляют в "нужные инстанции" для дальнейшей проверки.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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