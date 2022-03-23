Global Times: Евросоюзу только кажется, что он может надавить на Китай

Лидерам Евросоюза лишь кажется, что у них есть рычаги давления на КНР, заявили китайские аналитики. По их словам, Поднебесная — это огромный экономический рынок, который "как никогда" нужен Европе.

Как подчёркивают обозреватели, попытки США и Европы "сломить" объективную позицию Китая по ситуации вокруг Украины, могут нести негативные последствия.

"Китайская экономика, являющаяся крупным экономическим центром мира, в течение последних двух лет демонстрирует устойчивый рост, и страна непоколебимо решительна в продвижении своей программы открытости", — пишут аналитики Global Times.

Как подчёркивают обозреватели, Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром, в том числе и для ЕС. Поэтому Европе стоит прекратить бессмысленные угрозы в адрес политики страны в отношении Незалежной.