Шольц увидел "обратный эффект" антироссийских санкций

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Евросоюз и его партнёры ввели довольно суровые санкции в отношении РФ, которые имеют "обратный эффект".

Он подчеркнул: Германия на этом этапе не может полностью отказаться от российских энергоносителей. По его словам, многие другие члены ЕС придерживаются такой же позиции, так как испытывают зависимость от нефти, газа, угля и других источников сырья из РФ, передаёт издание Zeit Online.

Канцлер ФРГ отметил, что Европа утвердила самый жестокий пакет санкций, который когда-либо принимался против России, поэтому почувствовала "обратный эффект".

"Может выйти так, что речь идёт не о краткосрочном, а о длительном противостоянии. Мы должны выстоять вместе", — сказал Шольц.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек признался, что власти ФРГ не смогут обеспечить теплом дома немцев, если поставки российского газа прекратятся.