The Times: Британия намерена "просить" НАТО за Украину

На внеочередном саммите НАТО в Брюсселе британские власти намерены просить альянс увеличить поставки оружия Киеву.

Как пояснил источник, близкий к ситуации, Лондон уверен, что блок может покрыть "нехватку" вооружения в Незалежной.

"Мы пытаемся увеличить поток необходимого им оружия, существует постоянная нехватка", — пояснил британский источник газете The Times.

О каком конкретно оружии идёт речь, собеседник не уточнил. Лишь подчеркнул, что новые поставки позволят Незалежной увеличить "сопротивление против российских агрессоров".

Внеочередной саммит НАТО пройдёт в Брюсселе 24 марта.