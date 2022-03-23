На внеочередном саммите НАТО в Брюсселе британские власти намерены просить альянс увеличить поставки оружия Киеву.
Как пояснил источник, близкий к ситуации, Лондон уверен, что блок может покрыть "нехватку" вооружения в Незалежной.
"Мы пытаемся увеличить поток необходимого им оружия, существует постоянная нехватка", — пояснил британский источник газете The Times.
О каком конкретно оружии идёт речь, собеседник не уточнил. Лишь подчеркнул, что новые поставки позволят Незалежной увеличить "сопротивление против российских агрессоров".
Внеочередной саммит НАТО пройдёт в Брюсселе 24 марта.
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