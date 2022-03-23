У Болгарии нет возможности отказаться от российского газа, так как страна не нашла альтернативных поставщиков, заявил бывший заместитель министра энергетики страны Явор Куюмджиев.
Как подчеркнул политик, если Европа прекратит закупать у России голубое топливо, то примерно 200 миллиардов кубометров необходимо будет "где-то взять", а такой возможности нет.
На вопрос журналистов портала bTV "Новините", следует ли из этого, что Болгария будет вынуждена заключить контракт с "Газпромом", Куюмджиев ответил: "К сожалению, да".
Ранее болгарские власти заявляли, что у страны есть альтернатива, если поставки российского газа вдруг остановят. Речь шла о закупке голубого топлива из Алжира и Катара.
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