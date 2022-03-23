Лондон обклеили плакатами, призывающими убивать "русских свиней"

Неустановленные "активисты" расклеивают в британских городах откровенно русофобские плакаты, изображающие русских как свиней и призывающих к их смерти.
На плакатах изображена свинья в цветах российского флага, текст гласит:
"Хороший русский = мертвый русский".
Коммунистическая партия страны призвала власти "действовать быстро и навести порядок”. Коммунисты, которые рассматривают войну на Украине как столкновение капиталистических держав, заявили, что плакаты напоминают о преследовании евреев в нацистскую эпоху.
” Если вы видите плакат, сорвите его, — написано в Twitter британских коммунистов. — Власти должны действовать быстро. Нам нужно единство между людьми. Потому что первая картинка ниже-всего лишь короткий гусиный шаг от второй”.
На второй опубликованной фотографии — антиеврейская листовка из Польши времён Второй мировой войны.
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