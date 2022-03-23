Ямайка начала процесс "свержения британской королевы"

Политические и общественные деятели Ямайки официально отклонили визит британского принца Уильяма и его жены, призвав вместо этого извиниться и возместить ущерб за рабство.

Всё большее число граждан островного государства рассматривает возможность разрыва связей с британской монархией, как это сделал в прошлом году карибский остров Барбадос.

"Ямайка уже находится в процессе смещения королевы с поста главы государства", — пишет The Independent, со ссылкой на источники, которые утверждали, что "высокопоставленной фигуре в правительстве” было поручено превратить Ямайку в республику.

Сотни протестующих собрались во вторник, чтобы встретиться с королевской четой у здания Британской Высшей комиссии, и открытое письмо коалиции ямайских политиков, бизнесменов, музыкантов и других известных в стране людей было передано в Высшую комиссию. В послании перечислены 60 причин, по которым британская монархия должна предоставить Ямайке "социально-экономические компенсации” за годы "неравенства", проведённые страной в составе Британского содружества в Вест-Индии:

"Мы не видим никаких оснований, чтобы отпраздновать 70 лет Вознесения вашей бабушки на британский престол, поскольку ее руководство, как и руководство её предшественников, были наполнены преступлениями против человечности, включая, но не ограничиваясь, эксплуатацию коренных жителей Ямайки, трансатлантической торговлей африканцами, порабощение африканцев, подневольный труд и колонизацию.”