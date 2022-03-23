Подозреваемый в беспорядках в Капитолии получил убежище в Белоруссии

Гражданин США Эван Нейман получил убежище в Белоруссии после того, как бежал от "политического преследования” в своей стране. ФБР предъявила ему шесть обвинений из-за предположений, что Нейман был в числе штурмовавших Капитолий 6 января прошлого года.

Белорусское информагентство БелТА сообщило, что Нейман получил документ в отделе гражданства и миграции Управления внутренних дел Брестского облисполкома, подтверждающий его статус беженца.

"Я рад, что Белоруссия позаботилась обо мне, — сказал Нойманн изданию, признав, что испытывает "смешанные чувства”, потому что его страна "в беде”.

Новоиспеченный беженец — один из более чем 700 человек, которым будет предъявлено обвинение в преступлении после участия в митинге "Останови кражу”, переросшем в беспорядки 6 января. Сам "обвиняемый" участие своё в тех событиях отрицает. Но ФБР верит доносу "друга семьи", который якобы опознал мужчину на кадрах "с места" и позвонил в полицию.

Перед тем, как приехать в Белоруссию, 48-летний Нейман был в Италии, Швейцарии, Германии и Польше. И даже несколько месяцев прожил на Украине. Но, по его словам, нигде он "защиты не нашёл и убежища не получил".

В результате ему пришлось уходить пешком через Припять в Белоруссию.