Китайцев восхитило успешное применение Россией ракетного комплекса "Кинжал"

Китайские средства массовой информации высоко оценили первое боевое применение Россией гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" во время спецоперации на Украине.

Успешное поражение целей — подземного склада боеприпасов в Ивано-Франковской области и базы горюче-смазочных материалов украинской армии в Николаевской области — "заткнуло рот" США, которые сомневались в эффективности "Кинжала", и стало пощёчиной НАТО, сообщает "Хуанцю шибао".

Обозревателей издания удивила проникающая способность российской ракеты, которая 18 марта уничтожила подземное сооружение, использовавшееся для хранения ядерного оружия во времена СССР. Этот склад был хорошо укреплён и неуязвим перед крылатыми ракетами и обычными бомбами, однако "Кинжал" поразил его, что свидетельствует об эффективном проникающем воздействии ракеты на железобетонные конструкции.

По словам авторов материала, Россия уничтожила цели на Западной Украине неподалёку от территории членов Североатлантического альянса, публично продемонстрировав возможности гиперзвукового оружия для НАТО.

Издание Sina. com отметило, что Россия отрезвила Украину и НАТО, развеяв их сомнения относительно эффективности "Кинжала", и теперь Киеву и альянсу нечего сказать.

"Первый боевой опыт "Кинжала" был успешным, и удар, который на первый взгляд был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО", — подчеркнул журналист Sina.com.

Ранее президент США Джо Байден отреагировал на первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Американский лидер заявил, что "Кинжал" оснащён такой же боеголовкой, как и у любой другой ракеты, однако его практически невозможно перехватить.