От бригады морской пехоты ВСУ остались лишь трофеи

Пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики отрапортовала о денацификации бригады морской пехоты украинских вооруженных сил.

"На мариупольском направлении полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты ВСУ, — информирует РИА Новости со ссылкой на мессенджер Telegram Народной милиции ДНР. — Наши специалисты изучают документы и секретные носители информации, брошенные оккупантами во время позорного бегства".

В результате противостояния украинские военные лишились:

четырех танков,

двух бронированных машин,

двух комплектов связи тактического звена Harris.

Как свидетельствуют данные Народной милиции, с начала специальной военной операции на сторону ДНР добровольно перешли более 330 представителей украинских военнослужащих, 25 из них получили ранения и находятся в медицинских учреждениях.