Пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики отрапортовала о денацификации бригады морской пехоты украинских вооруженных сил.
"На мариупольском направлении полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты ВСУ, — информирует РИА Новости со ссылкой на мессенджер Telegram Народной милиции ДНР. — Наши специалисты изучают документы и секретные носители информации, брошенные оккупантами во время позорного бегства".
В результате противостояния украинские военные лишились:
Как свидетельствуют данные Народной милиции, с начала специальной военной операции на сторону ДНР добровольно перешли более 330 представителей украинских военнослужащих, 25 из них получили ранения и находятся в медицинских учреждениях.
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