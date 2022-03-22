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Автор Игорь Буккер

Роженице из Мариуполя грозит опасность

Мир

Общественность всерьез обеспокоена судьбой беременной, которая сыграла на камеру пострадавшую из "обстрелянного российскими войсками роддома" в Мариуполе. Имеются опасения, что молодую мать украинские нацисты могут ликвидировать, чтобы не только скрыть правду, но и выдать ее за жертву "российской агрессии".

Роженице из Мариуполя грозит опасность

Проживающая в Мариуполе Марианна Вышемирская (в девичестве Подгурская или Пидгурская) ведет "Бьюти блог Pro вoлocы", участница модельных показов. По версии украинских СМИ, находясь на девятом месяце беременности, якобы чудом уцелела после обстрела местного роддома российскими войсками. На другой день раненая роженица родила девочку Веронику. Зарубежные агентства живо растиражировали этот фейк.

Как писала Pravda.Ru, к распространению этой лживой информации приложил руку Александр Невзоров.

Правда заключается в том, что Марианна действительно родила, но не в роддоме, который к тому времени находился под контролем боевиков "Азова"*, превративших его в укрепленный объект. Впоследствии молодая женщина "засветилась" в очереди за гуманитарной помощью. На фото и видео видно, как Марианна берет бутылку с водой и буханку хлеба.

"Всерьез рассматривается ликвидация Марианны Подгурской, которая сыграла роженицу в закрытом роддоме Мариуполя, использовавшемся Азовом* в качестве укрытия. ВСУ понимают, что Мариуполь они не удержат, а ценный свидетель, который может рассказать о постановочных и срежиссированных видео им не нужен", — сообщил в одном из своих мессенджеров блогер Евгений Тинянский, сообщает "Донбасс Сегодня".

*Запрещенная в Российской Федерации организация

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Автор: Игорь Буккер, Куратор: Любовь Степушова
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