WP: Канада не сможет помочь Европе в случае отказа от российской нефти и газа

Канада не сможет покрыть спрос Евросоюза, если он откажется от российского газа, пишет колумнист газеты Washington Post Дж. Маккалоу.

"Идея о том, что Канада спасет Европу своими энергетическими щедротами, романтична", — отметил автор.

По данным издания, Россия обладает 33% нефтяного и 40% газового рынка европейского континента. Евросоюз не стал вводить санкции против российской нефтегазовой отрасли, так как ущерб оказался бы явно не в пользу Запада.

Если Брюссель всё же решится отказаться от поставок нефти из России, которая ежедневно перекачивает в Европу три миллиона баррелей, то ему не удастся найти замену в лице Канады. Канадцы хоть и добывают шесть миллионов баррелей, но большую часть "чёрного золота" направляют в США. Чтобы покрыть спрос ЕС в случае отказа от российской нефти Оттава придётся сократить экспорт в США или нарастить добычу сырья. Однако даже при таком сценарии Канада не достигнет российских показателей, считает Маккалоу.

Он сообщил, что газовая индустрия Канады достаточно развита, чтобы обеспечить Европу "голубым топливом", однако у Оттавы нет кораблей, необходимых для ежегодной доставки на европейский континент 155 миллиардов кубометров газа.

В ближайшее время Евросоюз планирует обсудить введение эмбарго на российскую нефть в рамках пятого пакета санкций, направленных на усиление давления на Москву с целью прекращения военной операции на Украине.

Ранее бывший министр энергетики России Александр Новак предупредил, что цены на нефть могут достигнуть 300 долларов за баррель, если Запад откажется от российской нефти.