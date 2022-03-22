Аналитик прокомментировал рекордный отток вкладов россиян

Финансовый аналитик Михаил Беляев оценил в разговоре с Pravda.Ru данные Банка России, согласно которым за февраль этого года граждане сняли более 1,2 трлн рублей, что оказалось рекордом за последние 14 лет.

"Конечно, банковская система с трудом переживает вот такой набег на банковские вклады со знаком "минус", когда происходит массовый отток вкладов населения. Конечно, это ослабление банковской системы, тем более речь о показателях в серьёзных масштабах. Но говорить, что это слишком большой отток надо с осторожностью. Тем более всё зависит от конкретного банка, каждая компания принимает решение по стабилизации самостоятельно", — сказал специалист.

Также он объяснил поведение людей, которые забрали свои средства, реакцией на тревожные новости и попытками справиться с возможным ослаблением банковской системы. То есть граждане испугались банкротства компаний, ограничений на использование собственных денег, отметил эксперт.

"Тем не менее, мы знаем, что государство и Центробанк собираются предпринять и предпринимают серьёзные поддерживающие и компенсационные меры. Мы видим, что пока ещё отток на банковской системе отрицательным образом не сказался. Как утверждает наш регулятор, ситуация находится под контролем", — заключил аналитик.

Ранее на официальном сайте Банка России опубликовали информацию о рекордном оттоке вкладов россиян. Их деньги в ЦБ сократились на 3,5%, отметили специалисты организации. Этот показатель достиг уровня 2008 года.