Венгерским военным пришлось поднимать в воздух истребители из-за неизвестного самолёта, который прилетел с Украины.
Как сообщает национальная пресс-служба Венгрии со ссылкой на Минобороны, подразделения сил обороны страны были подняты по тревоге накануне во второй половине дня в связи с выявлением радарами в восточной части Венгрии неопознанного летательного аппарата, который двигался в направлении Словакии.
Объединённым центром воздушных операций НАТО был отдан приказ о взлёте истребителей Gripen ВС Венгрии. Те проверили указанную зону, провели патрулирование, убедились в отсутствии опасности и вернулись на базу.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.
Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.