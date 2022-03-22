Венгрия подняла истребители из-за прилетевшего с Украины самолёта

Венгерским военным пришлось поднимать в воздух истребители из-за неизвестного самолёта, который прилетел с Украины.

Как сообщает национальная пресс-служба Венгрии со ссылкой на Минобороны, подразделения сил обороны страны были подняты по тревоге накануне во второй половине дня в связи с выявлением радарами в восточной части Венгрии неопознанного летательного аппарата, который двигался в направлении Словакии.

Объединённым центром воздушных операций НАТО был отдан приказ о взлёте истребителей Gripen ВС Венгрии. Те проверили указанную зону, провели патрулирование, убедились в отсутствии опасности и вернулись на базу.