EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Макрон предрёк мировой кризис продовольствия и пообещал объявить субсидии
Производитель лекарств объяснил, что будет с препаратами дальше
Пугачёва и Галкин могут стать гражданами Израиля уже в ближайшем будущем
Диетолог рассказала, какие продукты могут вызвать скрытую непереносимость
Junge Welt: Бербок ведёт Германию к войне с Россией
Аналитик прокомментировал рекордный отток вкладов россиян
Минобороны РФ опровергло фейк об увольнении генерала Ершова за потерю бойцов
Автор Владимир Васютченко

Венгрия подняла истребители из-за прилетевшего с Украины самолёта

Мир

Венгерским военным пришлось поднимать в воздух истребители из-за неизвестного самолёта, который прилетел с Украины.

Как сообщает национальная пресс-служба Венгрии со ссылкой на Минобороны, подразделения сил обороны страны были подняты по тревоге накануне во второй половине дня в связи с выявлением радарами в восточной части Венгрии неопознанного летательного аппарата, который двигался в направлении Словакии.  

Объединённым центром воздушных операций НАТО был отдан приказ о взлёте истребителей Gripen ВС Венгрии. Те проверили указанную зону, провели патрулирование, убедились в отсутствии опасности и вернулись на базу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
венгрия украина
Популярное
Мир. Новости мира
Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами

Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.

Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Мир. Новости мира
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Политика. Новости и аналитика
Глава СПЧ Фадеев ответил Шварценеггеру на критику спецоперации на Украине
Людмила Черткова Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать? Людмила Черткова Сергей Лебедев За "фейки" о русской армии приходилось снимать штаны Сергей Лебедев Любовь Степушова От недоумения к угрозам: Токио реагирует на решение РФ по Южным Курилам Любовь Степушова
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Мир. Новости мира
Пушилин назвал маловероятным взятие под контроль Мариуполя за неделю
Финский политолог прикинул, когда Зеленский дозреет до капитуляции
Политика. Новости и аналитика
Финский политолог прикинул, когда Зеленский дозреет до капитуляции
Популярное
Мир. Новости мира
Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами

Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.

Чешский политолог предрёк передел мира между великими державами
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Мир. Новости мира
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Политика. Новости и аналитика
Глава СПЧ Фадеев ответил Шварценеггеру на критику спецоперации на Украине
Людмила Черткова Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать? Людмила Черткова Сергей Лебедев За "фейки" о русской армии приходилось снимать штаны Сергей Лебедев Любовь Степушова От недоумения к угрозам: Токио реагирует на решение РФ по Южным Курилам Любовь Степушова
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Мир. Новости мира
Пушилин назвал маловероятным взятие под контроль Мариуполя за неделю
Финский политолог прикинул, когда Зеленский дозреет до капитуляции
Политика. Новости и аналитика
Финский политолог прикинул, когда Зеленский дозреет до капитуляции
Последние материалы
Польша заявила о заморозке около $33 млн на счетах в рамках санкций против РФ
WP: Канада не сможет помочь Европе в случае отказа от российской нефти и газа
Политолог оценил враньё Байдена о биологическом оружии на Украине
Макрон предрёк мировой кризис продовольствия и пообещал объявить субсидии
Производитель лекарств объяснил, что будет с препаратами дальше
Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать?
Пугачёва и Галкин могут стать гражданами Израиля уже в ближайшем будущем
Диетолог рассказала, какие продукты могут вызвать скрытую непереносимость
Junge Welt: Бербок ведёт Германию к войне с Россией
Аналитик прокомментировал рекордный отток вкладов россиян
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников